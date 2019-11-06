GG’nin hedefi Çağlayan’ı geliştirmek

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Lefkoşa Çağlayan bölgesine kalıcı hizmetler sunmak için birçok proje geliştirirken, bunları yetkililerle paylaştı

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Lefkoşa Çağlayan bölgesine sosyal, kültürel ve de sportif anlamda hayat verme özelliği ile dikkat çekiyor.

Çağlayan bölgesine hizmet götürmek için yetkililere projelerini aktarma adına ziyaretler gerçekleştiren Gençlik Gücü yöneticilerinden Umut Öksüz yaptıkları çalışmalarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Lefkoşa Çağlayan bölgesine sosyal, kültürel ve de sportif anlamda hayat veren tek yerdir.

Bu bilinçle bölgemizdeki çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde spor hizmeti sağlayarak onları hayata tutunduruyor, geleceğe hazırlıyoruz.

Son günlerde ise bölgeye kalıcı hizmetler sunacak olan birçok projemizi bizlerle yakından ilgilenen değerli büyüklerimiz ile hayata geçiriyoruz. Başta başbakanımız Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve de Spor Dairesi yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’ya bugüne kadar hiç bir yetkilinin ilgilenmediği kadar bizlerle ilgilenip projelerimizi hayata geçirmekte vesile oldukları için önce Çağlayan’ın çocukları adına, ardından bölgemiz ardından da Gençlik Gücü camiası adına teşekkürü bir borç biliriz.”