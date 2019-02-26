GG’nin haftası

K-PET Süper Ligde 19. hafta bir maç dışında geride kalırken, lider Yenicami, takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, haftayı kayıpsız geçerek, yarışa devam ettiler

K-PET Süper Ligde 19. hafta bir maç dışında geride kalırken, lider Yenicami, takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, haftayı kayıpsız geçerek, yarışa devam ettiler

K-PET Süper Ligde düşme hattındaki takımlar Esentepe ve Girne Halk Evi ile Play out hattında yer alan takımlar haftayı puansız ve galibiyetsiz geçerlerken, Play out hattının tek kazananı olan Gençlik Gücü, haftanın kârlısı oldu

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı John Ebuka, 20 golde kalırken, 14 gole Prince ile Peter ikinci sırada John’u takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, Binatlı deplamanında takım olarak oldukça iyi bir performans sergileyerek rakibini 7 golle geçmeyi başardı

Haftanın Yıldızı: Serhan Önet (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği zorlu Gençler Birliği deplamanından hayati bir 3 puan çıkarırken, Serhan Önet defanstaki başarılı futbolunu, takımına 3 puan getiren golle süsledi

Haftanın Teknik Direktörü: Niyazi Göksun (Gençlik Gücü)

İyileştikten sonra takımının başına geçen Niyazi Göksun, Gençlik Gücü’nün bire bir rakibi Girne Halk Evi maçında iyi yöneterek, alınan hayati 3 puanın mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Çetinkaya – Küçük Kaymaklı)

Fehim Dayı, Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan derbide yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterirken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Cem (DTB)

Hüseyin Sadıklar (YAK)

Prince (GG)

Peter (MTG)

Haftanın On Biri

Yusuf (MTG)

Yasin (MTG)

Çağdaş (Çetinkaya)

Binya (MAY)

Talat (Gönyeli)

Ali (GG)

Kemal (Gönyeli)

Aydın (DTB)

Hascan (YAK)

Amani (Çetinkaya)

Esin (MAY)

K-PET Süper Ligde 19. haftada alınan sonuçlar şöyle:

TOL – Cihangir (27 Şubat Çarşamba gününe ertelendi)

Esentepe – YAK, 0-1

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 4-1

Binatlı – MTG, 0-7

Gençler Birliği – DTB, 0-1

Gönyeli – BÜY, 4-1

GG – GHE, 3-1

MAY – Lefke, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 20. Hafta programı şöyle:

1 Mart Cuma

Yenicami – Gençlik Gücü

2 Mart Cumartesi

MTG – Gönyeli

Doğan T. B – Esentepe

Cihangir - Binatlı

Baf Ü. Y – Gençler Birliği

3 Mart Pazar

K.Kaymaklı – Türk Ocağı

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya

Lefke – Girne Halk Evi