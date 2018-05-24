GG’nin antrenman sahası bakıma alındı

Sezonun tamamlanması ile birlikte sahalarda bakım çalışmaları başladı. Spor Dairesi, Gençlik Gücü’nün M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerini yenileme çalışmalarını başlattı

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü’nün sezonda K-Pet Süper Ligi’nde kalmasını kesinleştirmesi ile birlikte, antrenman sahası bakıma alındı.

Spor Dairesi, Gençlik Gücü’nün M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerini yenileme çalışmalarını başlattı. Çimleri seyrekleştirilen sahaya ara çim ekimi yapılacak. Ara çim ekimi çalışmalarının üç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerinin yenileme çalışmalarını olumlu olarak nitelendiren Gençlik Gücü Genel Sekreteri Erol Ataöğün, “Spor Dairesi’nin bu çalışması, kulübümüze maddi ve manevi bir destektir. Başta bu sahada top koşturtan sporcularımız olmak üzere, Gençlik Gücü camiası adına da teşekkür ederiz”, şeklinde konuştu.