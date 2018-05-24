banner107
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
19 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
69 0
37 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
182 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
478 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
97 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
367 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
33 0
banner82
banner147

GG’nin antrenman sahası bakıma alındı

banner27

Sezonun tamamlanması ile birlikte sahalarda bakım çalışmaları başladı. Spor Dairesi, Gençlik Gücü’nün M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerini yenileme çalışmalarını başlattı

GG’nin antrenman sahası bakıma alındı
banner137

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü’nün sezonda K-Pet Süper Ligi’nde kalmasını kesinleştirmesi ile birlikte, antrenman sahası bakıma alındı.

Spor Dairesi, Gençlik Gücü’nün M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerini yenileme çalışmalarını başlattı. Çimleri seyrekleştirilen sahaya ara çim ekimi yapılacak. Ara çim ekimi çalışmalarının üç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nın çimlerinin yenileme çalışmalarını olumlu olarak nitelendiren Gençlik Gücü Genel Sekreteri Erol Ataöğün, “Spor Dairesi’nin bu çalışması, kulübümüze maddi ve manevi bir destektir. Başta bu sahada top koşturtan sporcularımız olmak üzere, Gençlik Gücü camiası adına da teşekkür ederiz”, şeklinde konuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.