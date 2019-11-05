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GG’liler, Özbilgehan ile görüştüler

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GG’liler, Özbilgehan ile görüştüler
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü Spor Kulübü’nün yöneticilerinden oluşan bir heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile görüştü.

Kulübün tesisleri ve geleceğe yönelik projeleriyle ilgili Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile fikir alışverişinde bulunan yöneticiler, kulübün geleceğe yönelik adımlar atabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

Ziyaret sonrasında Gençlik Gücü yöneticileri, daire müdürü Mehmet Özbilgehan’a üzerinde adının yazılı olduğu bir de forma takdim ettiler.

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