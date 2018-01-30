GG’liler, derbi mutluluğunu Mazhar Iqbal ile paylaştı

GG Yönetim Kurulu, Kaymaklı derbisini kazanmanın mutluluğunu, China Bazaar Direktörü, kulübün eski başkanı Mazhar Iqbal Choudhry ile paylaştı

K-Pet Süper Ligi’nin ikinci devresine, Lefkoşa Derbisi karşılaşmasında rakibi Küçük Kaymaklı’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek başlayan Gençlik Gücü’nde yüzler gülüyor. Gençlik Gücü yönetim kurulu dün kulübün ana sponsoru China Bazaar’ı ziyaret etti. Yönetim kurulu, iki yeni ve başarılı futbolcu Ndue Mujeci ve Maiaya Bara Mama’nın takıma katılmasında büyük pay sahibi olan China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’ye teşekkür etti.

Katkılarının özelde Gençlik Gücü, ancak genelde Kıbrıs Türk gençliğine olduğuna işaret eden Mazhar Iqbak Choudhry, “Siz genç yöneticiler, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığınız sürece bizler yanınızda olacağız. Sizden ricam, geçmişte bu kulübe katkı koyanları unutmamanızdır” şeklinde konuştu. Bu arada Eski futbolcu Hasan Tozduman’ın da bir ara katıldığı sohbette, eski futbolcuların fedakarlıkları anlatılıp, Gençlik Gücü’nün gelecekteki başarıları konuşuldu.