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GG’den, MHK ve hakemlere tepki

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GG’den, MHK ve hakemlere tepki

K-PET Süper Lig’de 17. geride kalırken, ligde 9 maçtır maç kazanamayan ligin son sırasına gerileyen Gençlik Gücü’nde(GG) başkan ve yönetim kurulu hakem yönetimlerine tepki gösterdiler.

Merit Alsancak Yeşilova maçı sonrasında dün bir basın toplantısı düzenleyen Gençlik Gücü yönetimi, ikinci devrenin ilk 2 haftasında oynanan maçlardaki hakem kararlarından şikayetçi oldular. Gençlik Gücü başkanı Sırdaş Kaptanoğlu, yöneticiler Hüseyin Reis, Suma Zafer, Osman Karamanlı, Erdinç Selasiye ve Umut Öksüz ile teknik direktör Kemal Yürekli basın toplantısında konuşma yaparak hakem hatalarına değindiler.

KAPTANOĞLU: HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ

Gençlik Gücü Başkanı Sırdaş Kaptanoğlu yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Son zamanlarda aleyhimize yapılan hatalardan dolayı büyük zarar görüyoruz. Gençlik Gücü sahipsiz değildir. Hakkımızı her platforumda savunacağız. Son 2 haftada hakem hatalarından dolayı 6 puan kaybettik.

Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarda daha dikkatli olması lazımdır. Üst düzey hakemlerimiz vardır ancak bu hakemler bizim maçlara hiç verilmiyor. Özellikle mi yapılıyor, bilemiyoruz? Bunun sebebini de bilmiyoruz. Kerem Eran, Serkan Şimşek, Mehmet Sezener gibi hakemler neden hiç maçı verilmiyor; diye sorguluyoruz.”

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