GG’de Tayfun şoku

K-PET Süper Ligde play out oynamama mücadelesi veren Gençlik Gücü’nde, Tayfun Doğan şoku yaşanıyor. 16 Mart Cumartesi günü Üner Berkalp Stadında, bire bir rakibi Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak Gençlik Gücü’nde, maçın hazırlıkları sürerken dün yapılan antrenmanda genç futbolcu Tayfun’un köprücük kemiği kırıldı. Atilla Topaloğlu Sahasında yapılan antrenmanda köprücük kemiği kırılan Tayfun hemen hastaneye kaldırılırken, omzu bandaja alındı. Tayfun, sahalardan 6 hafta uzak kalacak.