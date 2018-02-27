GG’de şanssızlıklar bitmiyor

Gençlik Gücü’nün Ozanköy maçında sakatlanıp hastaneye kaldırılan yıldız futbolcusu Ahmet Can Tokmak, iki hafta sahalardan uzak kalacak

Salih ELİBOL

K-PET Süper Lig’de sıkıntılı bölgede bulunan Gençlik Gücü’nde sezon başından bu yana şanssızlıklar bitmiyor.

Hastalık ve sakatlıklardan dolayı birçok maça eksik kadrolarla çıkan ve puanlar kaybeden Gençlik Gücü’nde, kazanılan Ozanköy maçının sevinci buruk yaşandı.

Takımın iki önemli ismi Hüseyin Taşçı ile Ahmet Can Tokmak bu maçta sakatlandılar. Topuk sakatlığı devam eden Hüseyin Taşçı’nın tedavisi sürüyor. Ozanköy maçında sakatlanıp hastaneye kaldırılan takımın yıldızı Ahmet Can Tokmak ise iki hafta sahalardan uzak kalacak.