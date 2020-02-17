GG’de şanssızlıklar bitmiyor

K-PET Süper Ligin 19. haftasında Hamitköy ile oynadığı maçı kaybeden Gençlik Gücü’nde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu moralleri daha da bozdu.

Devre arasında 9 transfer yapmasına rağmen fubtolcuların yaşadığı sakatlıklara yenileri ekleniyor. Yeni transferler Hikmet ve Oliver’in sakatlıklarına Cahit Solkanat’ın sakatlığı da eklendi. Dizinden MR çektiren Cahit, ayrıca Hamitköy maçında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı duruma düştü. Aynı maçta kırmızı kart gören Berke de Doğan Türk Birliği maçında forma giyemeyecek.