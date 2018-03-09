GG’de Agit şoku

K-PET Süper Lig’de sıkıntılı bölgede bulunan Gençlik Gücü, bugün bire bir rakibi Yeni Boğaziçi ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Sakatlıklardan yana şanssız bir sezon geçiren yeşil beyazlılarda bugün oynanacak olan Yeni Boğaziçi maçı öncesinde Agit Altan’ın sakatlık şoku yaşanıyor. Gençler Birliği maçında dizinden sakatlanan genç sol bek, 2 hafta takımından ayrı kalacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.