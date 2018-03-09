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GG’de Agit şoku

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GG’de Agit şoku
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K-PET Süper Lig’de sıkıntılı bölgede bulunan Gençlik Gücü, bugün bire bir rakibi Yeni   Boğaziçi ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Sakatlıklardan yana şanssız bir sezon geçiren yeşil beyazlılarda bugün oynanacak olan Yeni Boğaziçi maçı öncesinde Agit Altan’ın sakatlık şoku yaşanıyor. Gençler Birliği maçında dizinden sakatlanan genç sol bek, 2 hafta takımından ayrı kalacak.

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