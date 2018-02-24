GG zafere koştu

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlik Gücü ile Ozanköy’ün maçında Gençlik Gücü, Mamadou ile Debola’nın iyi futbolları ile maçı kazanıp rahat nefes aldı. Ozanköy ise ligde kalma şansını oldukça azalttı

STAD: Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Sabriye Atikoğlu, İsfendiyar Açıksöz.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Agit Altan, Ahmet Can Tokmak (Orhan Çokbekler), Yusuf Palaz, Debola Daniel Ogun Seye, Maiaya Bara Mamadou, Ndue Mujeci (Özcan Saygı), Derviş Özeralp, Hüseyin Taşçı (Gökhan Özer).

OZANKÖY: Çağatay Gürler, Saydam Soy (Alpay Eminoğlu), Levis A. Mike, Zihni Temelci, Gaius Naimeke, Serhan Aydınel, Bekir Yıldız, İsrael İ. Abia (Ali Kopça), Ertaç Taşkıran, Fikret Yağcıoğlu (Hasan Yanaroğlu), Deniz Kibar.

GOLLER: Dk:19 Hakan Karacaoğlu, dk:27 ve dk:33 Ndue Mujeci, dk:53 Debola Daniel Ogun Seye (Gençlik Gücü); dk:20 Deniz Kibar, dk:40 İsrael İ. Abia (Ozanköy).

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulma çabası gösteren Gençlik Gücü ile Ozanköy karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Gençlik Gücü'nün 4-2 üstünlüğünde sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan, 26 ve 30. dakikalarda Ndue ve 52. dakikada Debola kaydetti. Ozanköy'ün gollerini ise 19. dakikada Deniz ve 39. dakikada Abia attı. Gençlik Gücü’nde Maiaya Bara Mamadou iki gol birden atarken; Debola Daniel Ogun Seye’nin performansı dikkat çekti.

15’inci dakikada, gelişen Ozanköy atağında Fikret Yağcıoğlu’nun sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Ferhat Oğlak’ta kaldı.

19’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nden Hakan Karacaoğlu’nun sol çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden attığı sert şutta top 90 diye tabir edilen yerden Ozanköy kale ağlarını havalandırdı, Gençlik Gücü:1 – Ozanköy:0.

20’nci dakikada, ani gelişen Ozanköy atağında soldan yapılan ortada topa kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuran Deniz Kibar düzgün bir vuruşla skoru dengeleyen golü kaydetti, Gençlik Gücü:1 – Ozanköy:1.

27’nci dakikada, bu kez Maiaya Bara Mamadou’nun ara pasında topla buluşan Ndue Mujeci kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:2 – Ozanköy:1.

33’üncü dakikada, Ahmet Can Tokmak’ın sağdan ortasına iyi yükselen Ndue Mujeci, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşuyla kendisinin ikinci Gençlik Gücü’nün üçüncü golüne imzasını attı, Gençlik Gücü:3 – Ozanköy:1.

40’ıncı dakikada, sağdan gelişen Ozanköy atağında kaleye paralel gönderilen top kaleci Ferhat Oğlak’ı geçince İsrael A. Abia topu boş kaleye gönderdi, Gençlik Gücü:3 – Ozanköy:2.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 3-2’lik galibiyetinde kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Gençlik Gücü oldu.

53’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Agit Altan kullandı, topa ön direkte iyi yükselen Debola Daniel Ogun Seye kafa vuruşuyla takımını rahatlatan golü kaydetti, Gençlik Gücü:4 – Ozanköy:2.

62’nci dakikada, Debola Daneil Ogun Seye’nin soldan ceza sahasına girdikten sonra kestiği topa Maiaya Bara Mamadou penaltı noktasında vurdu, topa savunma ayak koyunca yeşil beyazlı takım mutlak bir golden oldu.

87’nci dakikada, Maiaya Bara Mamadou’nun pası ile topla kaleci alanı üzerinde buluşan Özcan Saygı’nın vurduğu top yan kale direğini sıyırarak dışarı gitti.

Karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 4-2’lik galibiyeti ile tamamlandı. Bu galibiyetle Gençlik Gücü puanını 23'e yükselterek rahat bir nefes alırken, Ozanköy 11 puanda son sırada kalmaya devam etti.