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GG-Yenicami maçının günü değişti

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GG-Yenicami maçının günü değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta sonu yağmur nedeniyle ertelenen GG - Yenicami maçının tarihini değiştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 5.haftada ertelenen K-Pet Süper Lig maçı Gençlik Gücü-Yenicami ve 54.dakikada tatil edilen U21 1.Lig maçı Hamitköy-Göçmenköy maçı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün oynanması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenen Gençlik Gücü-Yenicami (A TAKIM) maçı yarın (23 Ekim 2018 Salı) günü saat 15.30'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacaktır. 

Ayrıca önceki gün oynanan ve elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle 54.dakikada tatil edilen, Hamitköy-Göçmenköy (U21 1.Lig) maçı da 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15.30'da kaldığı yerden devam edecektir."

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