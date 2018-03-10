GG, yabancı farkıyla kazandı

Gençlik Gücü ile Yeni Boğaziçi arasında oynanan alt sıraların önemli maçında Gençlik Gücü, yabancı futbolcuları Debola ve Ndue’nin başarılı performansıyla rakibini farklı mağlup edip, düşme hattından iyice uzaklaştı

STAT: Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Ndue Mujeci (Orhan Çokbekler), Uğur Sönmez, Özcan Saygı (Derviş Özeralp), Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ (Akın Yıldırım), Debola Daniel Ogun Seye, Maiaya Bara Mamadou, Gökhan Özer.

YENİBOĞAZİÇİ: Ersoy Saydağ, İsmail Tırlık, Haşim Girgin, Gueye Serigne Ousmane, Ramadan Ağdaç, Armono Francios Ahmet (Turgay Sezer) (Hüseyin Genel), Mehmet Çağakan (Kemal Varan), Talat Nurtunç, Ahmet Yalçın, Kema Ousmane, Burçin Kerimoğulları.

Goller: Dk:37, dk:69 Ndue Mujeci, dk:66 Maiaya Bara Mamadou, dk:87 Akın Yıldırım (GG)

Küme düşme hattının altı ve üstünde yer alan iki takımın 22’nci hafta karşılaşmasında, vasatın altında futbol oynanmasına rağmen kale ağları 4 gol gördü. Ev sahibi Gençlik Gücü, küme düşme hattının altındaki rakibi Yeniboğaziçi’ni 4-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

13’üncü dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin soldan ceza sahasına gönderdiği topla kaleci sahası önünde buluşan Ndue Mujeci topa vuramadı. Oluşan karambolde top kaleci Ersoy Saydağ’ın elinde kaldı.

37’nci dakikada, Özcan Saygı ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin soldan ceza sahasına gönderdiği topu Ndue Mujeci bu kez iki hamlede de olsa ağlara göndermeyi başardı, Gençlik Gücü:1 – Yeniboğaziçi:0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyetinde kapandı.

58’inci dakikada, kaleci ile karşı karşıya kalan Ndue Mujeci’nin üst üste 3 kez vurduğu topu kaleci Ersoy Saygağ kornere gönderdi.

66’ncı dakikada, Maiaya Bara Mamadou’nun sağ çaprazdan vurduğu top kaleci Ersoy Saydağ’ın bakışları önünde kale ağlarıyla kucaklaştı, Gençlik Gücü:2 – Yeniboğaziçi:0.

69’uncu dakikada, kaleciyi geçen Debola Daniel Ogun Seye’nin vurduğu top savunmadan döndü. Dönen topa yine sahip olan Debola Daniel Ogun Seye bu kez topu arkadaşı Ndue Mujeci’ye verdi, bu futbolcu da topu boş kaleye gönderdi. Gençlik Gücü:3 – Yeniboğaziçi:0.

85’inci dakikada, kendi götürdüğü topla Yeniboğaziçi ceza sahasına giren Akın Yıldırım’ın yanındaki rakibine rağmen vurduğu top ağlarla kucaklaştı, Gençlik Gücü:4 – Yeniboğaziçi:0.

87’nci dakikada, Yeniboğaziçi’nden Ahmet Yalçın’dan seken topu kaleci Ferhat Oğlak son anda kornere çelerken, karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 4-0’lık galibiyetinde tamamlandı. Bu skorla Gençlik Gücü puanlarını 26 yaparken; Yeniboğaziçi 18 puanda kaldı.