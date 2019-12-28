GG uzatmalarda turladı

Gençlik Gücü konuk olduğu Dörtyol karşısında kalecisi Raif’in kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi tamamladığı karşılaşmada uzatmalar sonucunda sahadan 3-2 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Cenk Aras Özfuttu, Halil Erdem Canaloğlu

Dörtyol:Süleyman, Mustafa Ali , Serhan, Ali, Doğan (İskender), Olcay, Ömer, Enver (Melih), Osman, Ayberk (Can), Mustafa Çelik.

Gençlik Gücü: Raif, Hüseyin, Emir, Aşkın, Hacı Durdu, Arif, Muhammet(Seyit), Uche, Sezgin, Boateng, Özgür (Halil)

Goller: Dk. 85, 104 ve 110 Uche (Gençlik Gücü), Dk. 87 Mustafa Çelik (Pen.) Dk. 118 Osman

K.Kart: Dk.68 Raif (Gençlik Gücü)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk turunda iki yeşil beyazlı ekibin mücadelesinde konuk Gençlik Gücü 10 kişi kalmasına karşın ev sahibi Dörtyol’u uzatmalar sonrasında 3-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Maçın ilk devresinde karşılıklı ataklar gol getirmezken ikinci devrede de takımlar aradığı golleri bulamadılar.

68. dakikada Dörtyol atağında GG defansı arakasında topla buluşan Mustafa Çelik, kaleciyle ceza yayı önünde karşı karşıya kaldığı anda kaleci Raif tarafından düşürülünce hakem Hakan Ünal kaleci Raif’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Dk. 85. Gençlik Gücü’nün Dörtyol ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Emir’in şutunda baraja çarpan top kalecinin ellerinden sekince Uche topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 87 Dörtyol’un soldan gelişen organize atağında Ali’nin ortaladığı topla arka direkte boşta kalan Can buluşmak üzereyken defansın müdahalesiyle yerde kalınca ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı Mustafa Çelik gole çevirdi. 1-1 ve maç böylece uzatmalara gitti.

Dk. 104 Gençlik Gücü atağında topla buluşan Uche güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 110 Gençlik Gücü’nden Uche, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak skoru 1-3 yaptı.

Dk.118 Dörtyol atağında topla buluşan Osman topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-3