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“GG tescil peşinde değildir”

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Osman Karamanlı, “Gençlik Gücü tescil peşinde değildir. Biz Gençlik Gücü’yüz. Şerefli şekilde düşersek düşeriz. Şerefli şekilde de tekrar çıkarız.” açıklamasını yaptı

“GG tescil peşinde değildir”

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nün (GG) yöneticisi Osman Karamanlı, liglerin oynanıp – oynanmaması konusunda yapılan yorumlarda Gençlik Gücü ile ilgili yapılan değerlendirmelere tepki gösterdi.

Osman Karamanlı’nın sosyal medyada yaptığı açıklamaları şöyle:

“Bunu herkes bilsin ki Gençlik Gücü tescil peşinde değildir. Biz Gençlik Gücü’yüz. Şerefli şekilde düşersek düşeriz. Şerefli şekilde de tekrar çıkarız. Bu artık böyle bilinsin.

Ligin tescil edilmesini isteyen takımların açıklanmasını lazımdır. Kim tescil ister, açıkça konuşulsun. Herkes zan altında bırakılmasın.”

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