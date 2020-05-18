GG start verdi

Gençlik Gücü, karantina sonrasında bugün saat 17:30’da Kemal Deniz Antrenman Sahasında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü, saat 17:30’da Kemal Deniz Antrenman Sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Kemal Yürekli – Niyazi Özekmekçi nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü.

Antrenmanı kulüp başkanı Sırdaş Kaptanoğlu ve yöneticiler de takip ederek futbolculara moral verdiler.