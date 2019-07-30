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GG, SAL'ın maestrosunu deniyor

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Kocaeli bölgesinin önemli orta saha oyuncalarından Turgay Aşkın, Kıbrıs takımlarının radarına girdi.

Gebze bölgesinde bir çok takımda şampiyonluklar yaşayan Süper Amatör Ligi’nde uzun yıllar oynayan gerek tekniği, gerek tecrübesi, gerek oyun zekasıyla gittiği her takımda adından bahsettiren duran topların usta ismi 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 15 sezonluk futbol hayatında 12 şampiyonluk yaşadı.

Geçen seneyi Çayırova Menderesspor ve sonrasında Darıcaspor da geçiren tecrübeli oyuncu, 28 maçta 13 gol 22 asistle özellikle Darıcaspor‘un şampiyonluğunda önemli katkı yapmıştı.

 Süper Lig takımlarından Gençlik Gücü ile görüşen ve antrenmanlarda denenen tecrübeli futbolcu 10 numara pozisyonu ve kanatlarda oynuyor.

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