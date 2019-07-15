GG sahaya indi

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Necati KÜLAHLILAR

Başkentin Süper Ligdeki yeşil beyazlı temsilcisi Gençlik Gücü, yeni sezonun açılış törenini kendi tesislerinde gerçekleştirdi.

Kemal Deniz antrenman sahasında, saat 18:30'da başlayan sezon açılışında yapılan konuşmalar sonrasında takım teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Zorlu bir süreçten sonra transfer edilen kaleci Raif ve yeni transfer Hacı Durdu da açılışta yer aldılar.

Düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra açma germe ile devam ederken, antrenman istasyon çalışması ile son buldu.

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