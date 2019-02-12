GG penaltılarla çeyrek finalde

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş
Girne Halk Evi: Okyanus, Hasan, Yaşar, Mahmut, İlker, Oladele, Özgür, Selim, Kaan, Lua Lua, Mustafa
Gençlik Gücü: Seyit, Gökhan, Emrah, Ali, Sezgin, Arif, Aşkın, Debola, Prince, Özgür, Ümitcan
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda ikinci turun ilk maçı dün oynandı. Gençlik Gücü, penaltı vuruşları sonucunda maçı 9-8 kazanarak, ilk çeyrek finalist oldu.
Maçta Gençlik Gücü'nün gollerini Prince Boateng, Özgür, Debola ve Idan kaydetti. Kaan 2, Selim ve Yankı'dan geldi.
Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatma dakikaları ise 4-4 berabere bitince penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Girne Halk Evi'ne 5-4 üstülük kuran Gençlik Gücü (GG) turu geçti. Kıbrıs Kupasında adını çeyrek finale yazdıran ilk takım Gençlik Gücü oldu.
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan ikinci turun 7 maçı bugün oynanacak.