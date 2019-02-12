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GG penaltılarla çeyrek finalde

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Kıbrıs Kupası’nda ikinci turun ilk maçında Gençlik Gücü, normal süresi 3-3, uzatma süreleri, 4-4 biten maçta, penaltı vuruşları sonucunda Girne Halk Evi'ni deplasmanda 9-8 mağlup ederek ilk çeyrek finalist oldu. İkinci turun 7 maçı bugün oynanacak

GG penaltılarla çeyrek finalde
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Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

Girne Halk Evi: Okyanus, Hasan, Yaşar, Mahmut, İlker, Oladele, Özgür, Selim, Kaan, Lua Lua, Mustafa

Gençlik Gücü: Seyit, Gökhan, Emrah, Ali, Sezgin, Arif, Aşkın, Debola, Prince, Özgür, Ümitcan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda ikinci turun ilk maçı dün oynandı. Gençlik Gücü, penaltı vuruşları sonucunda maçı 9-8 kazanarak, ilk çeyrek finalist oldu.

Maçta Gençlik Gücü'nün gollerini Prince Boateng, Özgür, Debola ve Idan kaydetti. Kaan 2, Selim ve Yankı'dan geldi.

Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatma dakikaları ise 4-4 berabere bitince penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Girne Halk Evi'ne 5-4 üstülük kuran Gençlik Gücü (GG) turu geçti. Kıbrıs Kupasında adını çeyrek finale yazdıran ilk takım Gençlik Gücü oldu.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan ikinci turun 7 maçı bugün oynanacak.

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