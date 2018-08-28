GG'nin yabancı şanssızlığı

Gençlik Gücü yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, yabancı futbolcu konusunda ise şanssızlıklar yaşıyor.

Türk Lirası'nın yaşadığı büyük düşüş sonrasında Arnavut golcüsü Ndue ile yollarını ayırmak zorunda kalan Gençlik Gücü, bu kez de prensipte anlaştığı Ozanköy'ün eski yabancısı Gaius Naimke'den, maddi nedenlerle vazgeçmek zorunda kaldı.

Gaius Naimke'nin 60,000 TL'lik muhaceret borcu olması nedeniyle Gençlik Gücü futbolcunun transferinden vazgeçerken, 4 yeni yabancı futbolcuyu denemeye aldı.

Gençlik Gücü, Çarşamba günü Karşıyaka, Cumartesi günü ise Lefke ile hazırlık maçları oynayarak bu futbolcuları deneyecek.