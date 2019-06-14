GG'nin kaptanı, Kaptanoğlu

Gençlik Gücü'nde Suma Zafer Choudhry'nin görevden ayrılmasıyla seçimli olağan genel kurul yapıldı. Başkanlık için tek aday olan Sırdaş Kaptanoğlu alkışlar arasında yeni başkan seçildi. Kulübün bütçesi 1,288,000 TL olarak açıklanırken, üyeler Hamitköy ile birleşme fikrine sıcak bakmadılar

Soydan SAKALLI

Süper Ligin Başkent temsilcilerinden Gençlik Gücü'nde başkan Suma Zafer Choudhry'nin görevden ayrılmasıyla seçimli olağan genel kurul dün akşam kulüp lokalinde yapıldı.

Geçtiğimiz gün yapılması gereken ancak dün akşama ertelenen genel kurulda öncelikle divan başkanlığı oluşturuldu. Divan başkanı Cuma Erengil olurken, üyeler Hasan Hocanın ve Mehmet Kutluhan oldu. Genel kurulda faaliyet ve mali rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. Gençlik Gücü'nün bütçesi 1,288,000 TL olarak açıklanırken, kulübün borcu olmadığı açıklandı. Raporların aklanmasının ardından başkanlık için tek aday olan Sırdaş Kaptanoğlu alkışlar arasında GG'nin yeni başkanı seçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde kulübün eski başkanı ve sponsoru Mazhar İkbal, Hamitköy ile birleşme konusunu gündeme getirdi. Ancak divan başkanı ve genel kurul üyeleri birleşme konusunun başka bir günde görüşülmesi gerektiğini söyleyince, konu gündemden düştü. Üyelerin birleşmeye sıcak bakmadığı görülürken, konu ile ilgili ilerleyen günlerde değerlendirmeler yapılacak.

YENİ YÖNETİM KURULU ŞÖYLE:

Başkan: Sırdaş Kaptanoğlu

Erol Ataöğün

Serdal Islandırıcıoğlu

Mustafa Şehitcan

Hüseyin Ataöğün

Umut Öksüz

Erdinç Selasiye

Mustafa Taş

Erdoğan Koçak

Mustafa Yalnız

Osman Karamanlı