GG, Ndue Mujeci'yi yetiştirmeye çalışıyor

Gençlik Gücü'nün Arnavut futbolcusu Ndue Mujeci, üst baldırındaki yırtık nedeniyle tedavi görürken, Mağusa Türk Gücü maçında risk edilmeyebilir

İsa TABAK

K-PET Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Gençlik Gücü'nün Arnavut futbolcusu Ndue Mujeci, geçtiğimiz hafta 3-1 kaybedilen Doğan Türk Birliği maçında sakatlığı nedeniyle takımına verimli olamamıştı.

Üst baldırında yırtık olan Arnavut golcü Ndue Mujeci, K-PET Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Mağusa Türk Gücü maçında oynayabilmek için tedavisini Kolan British Hospital'de sürdürüyor. Gençlik Gücü teknik heyeti, tam olarak iyileşmemesine rağmen maçta oynamak isteyen Ndue Mujeci'yi riske etmek istemiyor. Futbolcunun maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde kesinleşecek.