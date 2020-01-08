GG, Joseph’i istiyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde kötü bir ilk devre geçirdikten sonra ikinci devre hazırlıklarını sürdürenGençlik Gücütransferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar başlattı.

Yabancı futbolcularında değişiklik hedefleyen Gençlik Gücü, Göçmenköy’ünKenetth transferini gerçekleştirmesi durumunda boşa çıkaracağı Joseph’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Baf Ülkü Yurdu ve Göçmenköy’de, forvet oyuncusu Joseph ile birlikte çalışan takımın yeni teknik direktörü Kemal Yürekli’nin de isteği doğrultusunda başlayan transfer çalışmaları sürüyor.