GG, Hamitköy’de bilendi

Gençlik Gücü, zorlu Binatlı karşılaşmasının son antrenmanını Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda gerçekleştirdi

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlere rağmen play out hattında bulunan Gençlik Gücü, 24. haftada Fehim Dayı’nın yöneteceği maçta Binatlı ile karşılaşacak.

Cumartesi günü oynanacak olan maçın son antrenmanını Esat Erdoğmuş Stadı’nda gerçekleştiren Gençlik Gücü’nde teknik direktör Niyazi Göksun antrenman öncesinde futbolcularına yaptığı konuşmada iki hafta üst üste aldıkları galibiyetlere rağmen 29 puanda ve play out hattında bulunduklarını hatırlattı. 32 puana yükselmelerinin önemine vurgu yapan Niyazi Göksun alınacak galibiyetin, alttaki rakiplerin psikolojilerini de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Binatlı’nın rahat çıkacağı bu maçı kazanmak isteyeceğini de belirten Göksun, futbolcularını uyarırken, rakibin gücüne de vurgu yaptı.

Bu arada antrenmanda Niyazi Göksun konuşmalarını Arnavut golcü Ndue’ye futbolcu Ali Akbulut tercüme ederek, takım arkadaşının söylenenleri anlamasını sağladı."