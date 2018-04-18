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GG, Göçmenköy’e müteşekkir

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Gençlik Gücü Başkanı Choudhry, Göçmenköy sahasını antrenman için kendilerine veren Göçmenköy yönetimine teşekkür etti

GG, Göçmenköy’e müteşekkir
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Uzun süredir antrenman sahası sorunu yaşayan Gençlik Gücü’ne yardım eli Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nden geldi.

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü sahasını antrenman için Gençlik Gücü’ne verdi. Bunun üzerine K-Per Süper Lig’in yeşil beyazlı ekip Gençlik Gücü, Göçmenköy sahasındaki ilk antrenmanını dün yaptı.

K-Pet 1’inci Lig takımlarından Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün bu jestini anlamlı olarak nitelendiren Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, kulüp başkanı Ersan Karataş nezdinde Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’ne teşekkür etti.

“Her insanın her camianın kendine göre zor günleri olabilir” diyen Choudhry, “Bugün zor günümüzde Göçmenköy Kulübü bize bulundu. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün de elinden gelen herhangi bir yardım olduğu zaman Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün zor gününde yardımda bulunacağından kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

 

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