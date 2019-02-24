GG göbek bağını kopardı

Gençlik Gücü, alt sıralardaki tüm takımların puan kaybettiği haftada, kazanan tek takım olurken, gergin geçen maç sonunda bire bir rakibi Girne Halk Evi’ni mağlup ederek Binatlı ile olan puan farkını 7’ye çıkardı. Maçın yıldızı ise hat trick yapan Prince Boateng oldu

Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı. Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,Emine Yarkın,Hüseyin Özaşık,Hüseyin Eyyüpler. Gençlik Gücü:Mustafa,Mehmet(Emrah),Gökhan,İltaç,Arif,Ali,Debola(Aşkın), Özgür(Tayfun),Boateng,Ümitcan,Ocran. Girne Halk Evi:Okyanus,Hasan,Tunahan(Yaşar),Mahmut(Özgür),İlker(Lua Lua) Oladele,James,Yankı,Kaan,Selim,Mustafa. Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Liginde 18. haftada farklı mağlup olan Gençlik Gücü ile farklı galip gelen Girne Halk Evi takımları arasındaki müsabakayı, Gençlik Gücü yıldız futbolcusu Boteng'in attığı üç golle kazandı. 5.dakikada soldan gelişen G.Gücü atağında ceza alanı içerisine ortalanan topu,Boateng göğsü ile kontrol ettikten sonra, çok düzgün bir vuruşla takımının ve kendisinin birinci golünü kaydetti.1-0. 30.dakikada Gençlik Gücü futbolcusu Ali, rakip defansın hatasından da yararlanarak kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunu kaleci Okyanus topu kornere tokatladı. İlk yarı, evsahibi takımın 1-0 üstünlüğünde sona erdi. 50. dakikada organize gelişen Girne Halk Evi atağında, son olarak Mustafa'nın çekmiş olduğu şutu, kaleci Mustafa iki hamlede önledi. 67.dakikada sağdan gelişen Girne Halk Evi atağında, Kaan'nın altı pas içerisine kesmiş olduğu topa ,oyuna sonradan giren Lua Lua dokunarak takımının eşitlik sayısını kaydetti.1-1. 75.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında, kaleci Okyanus topu uzaklaştırmak için kalesini boşalttı, ancak topu önünde bulan Ümitcan'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 81.dakikada Gençlik Gücü kaptanı Mehmet'in sol taftan ceza alanı içerisine ortaladığı topu, Özgür Boateng'in önüne kesti, bu futbolcunun düzelttikten sonra yapmış oldupu vuruş ikinci G. Gücü golü olarak kayıtlara geçti.2-1. 88.dakikada ani gelişen Gençlik Gücü atağında, Ümitcan'nın arapasında top ile buluşan Boateng kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.3-1. Maçta başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.