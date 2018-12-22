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GG fırsatı kaçırmadı

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Gençlik Gücü, önemli eksiklerle maça çıkan Binatlı’yı deplasmanda mağlup ederek, çok önemli 3 puanı birebir rakibinden almayı başardı. Dar bir kadroyla maça çıkan Binatlı, 4 golün de ilk devrede atıldığı maçı kaybederek, rahatlama şansını değerlendiremedi

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GG fırsatı kaçırmadı
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sarı, Nejmi Bulut, Osman Küçük

Binatlı: Salih Beyoğlu, Ayhan Dumancı, Abdullah Umut, Barkın Özaşık, Alaattin Yavuz, Burak Sarıkaya, Kehinde Amod, Mustafa Süzgen, Mehmet Ali, Mehmet Meşe(Dk.65 Remzi Dalgıç), Sertaç Özbilin

Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Aşkın Kavaklı, Emrah Güler, İltaç Keçeli(Dk.17 Özgür Ongun), Mehmet Kaygısız, Arif Öztürk, Ocran İdan, Ali Akbulut, Prince Boateng(Dk.82 Özcan Saygı), Debola Daniel, Sezgin Dağ(Dk.46 Tayfun Doğan)

Goller: Dk.11 Burak( Binatlı)- Dk.18 İdan, Dk.42-45 Prince Boateng(Gençlik Gücü)

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçında Gençlik Gücü, bire bir rakibi Binatlı’yı deplasmanda mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma adına hayati bir 3 puan kazandı. Geriye düştüğü maçı Prince’in 2 ve İdan’ın ilk devredeki golleriyle kazanan Gençlik Gücü, sıralamada da rakibinin 3 puan önüne geçti. Binatlı’ya ise Burak’ın golü, puan için yeterli olmadı.

11.DK: Burak’ın ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta top İltaç’ın eline çarptı. Hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Burak penaltıyı gole çeviren isim oldu. 1-0

18.DK: Ceza sahasında oluşan karambolde top 18 dışına sol çapraza düştü. Topla buluşan İdan enfes bir gole imza atarak skoru eşitledi. 1-1

26.DK: Savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Mehmet Ali karşı karşıya kötü bir vuruşla kaleci Mustafa’yı nişanladı.

42.DK: Topla driplinge başlayan Debola son çizgiye indi ve ortaya çıkardı savunma müdahale etmek isterken top  Prince Boateng’e çarptı ve yakın mesafeden ağlara gitti. 1-2

45.DK: Ani gelişen Gençlik Gücü atağında Debola’nın ara pasıyla topla buluşan Boateng ceza sahasına girerkenden sol ayağıyla harika bir plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

61.DK: Burak’ın ortasında Mustafa Süzgen uygun pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.

62.DK: Bir kez daha hızlı gelişen Gençlik Gücü atağında Debola topu uygun durumdaki Özgür’e aktardı bu oyuncu topu düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

72.DK: Savunma arkasına atılan topla buluşan Özgür kaleci Salih’i aşırtmak istedi ancak top Salih’de kaldı.

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