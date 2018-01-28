GG'den Kaymaklı'ya kötü şaka

Gençlik Gücü, iki yeni transferinin attığı gollerle ezeli rakibi Küçük Kaymaklı’yı 2-1’lik skorla mağlup ederken, Küçük Kaymaklı’dan rövanşı alıp ikinci yarıya umutla başladı. Yenilenmiş kadrosuyla çıktığı maçı kaybeden Küçük Kaymaklı ise kötü başlangıç sonrasında şampiyonluk yarışında geride kaldı

STAT: Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Ali Özer, Şakir Azizoğlu, Ferhat Tuna.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Agit Altan, Ahmet Can Tokmak, Yusuf Palaz, Gökhan Özer, Uğur Sönmez (Hüseyin Paşa), Debola Daniel Ogun Seye, Maiaya Bara Mama (Orhan Çokbekler), Ndue Mujeci.

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Berkem Nurdal, Mehmet Kaygısız, Turgut Kaan Çoban, Bayram Anday (Engn Yılmaz), Hüseyin Adal (Tuğrul Çiftçioğlu), Frank Mbargh, Sercan Çoban (Yağış Gençay), Uğur Naci Gök, Arsene Junior Luboya, Oussenou Ndoye.

GOLLER: Dk:15 Ndue Mujeci ve dk:57 Maiaya Bara Mama (Gençlik Gücü); dk:45+1 Uğur Naci Gök (Küçük Kaymaklı).

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği K-Pet Süper Lig’in ikinci devrenin ilk Lefkoşa derbisi karşılaşmasında Gençlik Gücü rakibi Küçük Kaymaklı’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

İki yeni futbolcusu Ndue Mujeci ve Maiaya Bara Mama’nın attığı gollerle galip gelen Gençlik Gücü; hem ikinci yarıya umutla başladı, hem de Küçük Kaymaklı’dan ilk devrenin rövanşını almış oldu.

15’inci dakikada, Maiaya Bara Mama’nın sağdan kaleci alanı içerisine gönderdiği topa kaleci Ali Duvarcı’dan önce hareket eden Ndue Mujeci yatarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:1 – Küçük Kaymaklı:0.

36’ncı dakikada, sağdan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Ousseynou Ndoye’nin pasında Yağış Gençay’ın sert vurduğu top az farkla üsten dışarı gitti.

45+1’inci dakikada, Küçük Kaymaklı’dan Turgut Kaan Çoban’ın soldan ortasında topa iyi yükselen Uğur Naci Gök kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi, Gençlik Gücü:1 – Küçük Kaymaklı:1.

İlk yarının sonunda takımlar soyunma odalarına 1-1’lik beraberlikle gitti.

49’uncu dakikada, Gençlik Gücü futbolcusu Maiaya Bara Mama’nın sağdan ortasında Ndue Mujeci penaltı noktası üzerinden kafa vurdu, kaleci Ali Duvarcı gole izin vermedi.

57’nci dakikada, Maiaya Bara Mama’nın ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan Turgut Kaan Çoban’a çarpan top kale ağları ile kucaklaştı, Gençlik Gücü:2 – Küçük Kaymaklı:1.

58’inci dakikada, Küçük Kaymaklı’dan Yağış Gençay’ın sert şutunda top az fakla yandan dışarı gitti.

65’inci dakikada, Uğur Naci Gök’ün orta şut karışımı vuruşunda kaleye giden topa Gençlik Gücü kalecisi Ferhat Oğlak sahip oldu.

66’ncı dakikada, Ahmet Can Tokmak’ın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu top Küçük Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı’da kaldı.

Geriye kalan dakikalarda Küçük Kaymaklı’nın beraberlik golü arayışlarından sonuç çıkmadı ve karşılaşmayı ev sahibi takım Gençlik Gücü 2-1’lik skorla kazandı.

Bu skorla Gençlik Gücü puanlarını 20’e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 25 puanda kaldı.