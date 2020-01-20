GG'den dev atak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Gençlik Gücü’nde Prince ve Sterling'den sonra takımın 3. yabancı futbolcu arayışları sürüyor. Gençlik Gücü, menejer Tekin Birinci aracılığıyla, Kamerunlu futbolcu Christian Bekamenga'yı bugün ülkeye getirecek.

1,85 boyundaki pivot santrafor Fransa'nın ünlü takımlarında forma giydikten sonra, son olarak Türkiye Birinci Lig ekibi Elazığspor'da forma giydi. Piyasa değeri bir dönem 1,400,000 Euro'ya kadar çıkan ancak şu an kulüpsüz olan Christian'ın güncel değeri 50,000 Euro olarak belirlendi.