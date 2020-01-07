GG'de teknik heyet değişti

Gençlik Gücü'nde sürpriz bir gelişme yaşanırken teknik heyette değişikliğe gidildi. Hakan Sermaye ve yardımcısı İbrahim Dağman ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik heyeti de belirlendi

Soydan SAKALLI K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü'nde dün sürpriz bir gelişme yaşanırken teknik heyette değişikliğe gidildi. Teknik direktör Hakan Sermaye ve yardımcısı İbrahim Dağman ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik heyeti de belirlendi. Teknik direktör Hakan Sermaye, takımın ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde dün Kemal Deniz Antrenman Sahasında yaptığı antrenmana giderek futbolcularla vedalaştı. Antrenmanı ise kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu yaptırdı. Gençlik Gücü'nde Hakan Sermaye ve İbrahim Dağman'ın yerine Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi ikilisi getirildi. Ozan Uzunoğlu ise kaleci antrenörü görevine devam edecek. Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi, Gençlik Gücü'nde ilk antrenmanlarını yarın yaptıracaklar. Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi, sezonun ilk devresinde Göçmenköy'de görev yapmışlar, daha sonra bu takımdan ayrılmışlardı.