banner255
banner69
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
9 0
48 0
 
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
155 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
41 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
35 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
57 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
69 0
banner355

GG'de teknik heyet değişti

banner27

Gençlik Gücü'nde sürpriz bir gelişme yaşanırken teknik heyette değişikliğe gidildi. Hakan Sermaye ve yardımcısı İbrahim Dağman ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik heyeti de belirlendi

GG'de teknik heyet değişti

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü'nde dün sürpriz bir gelişme yaşanırken teknik heyette değişikliğe gidildi. Teknik direktör Hakan Sermaye ve yardımcısı İbrahim Dağman ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik heyeti de belirlendi.

Teknik direktör Hakan Sermaye, takımın ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde dün Kemal Deniz Antrenman Sahasında yaptığı antrenmana giderek futbolcularla vedalaştı. Antrenmanı ise kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu yaptırdı.

Gençlik Gücü'nde Hakan Sermaye ve İbrahim Dağman'ın yerine Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi ikilisi getirildi. Ozan Uzunoğlu ise kaleci antrenörü görevine devam edecek.

Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi, Gençlik Gücü'nde ilk antrenmanlarını yarın yaptıracaklar. Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi, sezonun ilk devresinde Göçmenköy'de görev yapmışlar, daha sonra bu takımdan ayrılmışlardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.