GG de kurtardı

Play out maçlarının ikinci hafta maçları oynanırken Mağusa Türk Gücü’nden sonra Gençlik Gücü de ligde kalmayı garantiledi. Düşecek üçüncü takım ya Yalova ya da Gençler Birliği olacak

K-PET Süper Lig play out maçlarının ikinci hafta maçları dün oynanırken Mağusa Türk Gücü’nden sonra Gençlik Gücü de ligde kalmayı garantiledi Düşecek üçüncü takım ya Yalova ya da Gençler Birliği olacak. Gençler Birliği’ne son maçta ligde kalması için beraberlik yeterli olacak. Yalova ise maçını kazanıp, Gençler Birliği’nin mağlup olmasını bekleyecek. Puan tablosu şöyle Mağusa Türk Gücü, 22 puan Gençlik Gücü, 21 puan Gençler Birliği, 20 puan Yalova, 17 puan Çarşamba günü oynanacak olan üçüncü maçların programı şöyle: Yalova – Gençlik Gücü Gençler Birliği – Mağusa Türk Gücü