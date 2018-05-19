banner107
22 0
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
31 0
Dilenci arkasında servet bıraktı
Dilenci arkasında servet bıraktı
349 0
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
23 0
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
129 0
43 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
175 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
323 0
banner82
banner147

GG de kurtardı

banner27

Play out maçlarının ikinci hafta maçları oynanırken Mağusa Türk Gücü’nden sonra Gençlik Gücü de ligde kalmayı garantiledi. Düşecek üçüncü takım ya Yalova ya da Gençler Birliği olacak

GG de kurtardı
banner137

K-PET Süper Lig play out maçlarının ikinci hafta maçları dün oynanırken Mağusa Türk Gücü’nden sonra Gençlik Gücü de ligde kalmayı garantiledi Düşecek üçüncü takım ya Yalova ya da Gençler Birliği olacak.

Gençler Birliği’ne son maçta ligde kalması için beraberlik yeterli olacak. Yalova ise maçını kazanıp, Gençler Birliği’nin mağlup olmasını bekleyecek.

Puan tablosu şöyle

  1. Mağusa Türk Gücü, 22 puan
  2. Gençlik Gücü, 21 puan
  3. Gençler Birliği, 20 puan
  4. Yalova, 17 puan

Çarşamba günü oynanacak olan üçüncü maçların programı şöyle:

Yalova – Gençlik Gücü

Gençler Birliği – Mağusa Türk Gücü

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.