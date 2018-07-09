GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi

Genel Kurul’un güvenini alıp 4’üncü kez Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı olan Suma Zafer Choudhry, “Arzu edilen başarıya birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşacağız” dedi

K-Pet Süper Ligi’nin yeşil beyazlı kulübüGençlik Gücü, olağan genel kurulunu bugün gerçekleştirdi. Genel Kurula tek aday olarak giren Suma Zafer Choudhry, oy birliği ile dördüncü kez Gençlik Gücü Kulüp Başkanı oldu.

Divan Başkanlığını Cuma Erengil, yardımcılıklarını Hüseyin Ruso ve ErtuğrulAtaöğün yaptı. Genel Sekreter Erol Ataöğün’ünayrı ayrı okuduğu Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oy birliği ile onaylandılar.

27 yaşında 4’üncü kez Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü başkanı olan Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, önce kulübe katkılarından dolayı, genel kurulda hazır bulunan Mazhar IqbalChoudhry, Turgay Deniz, Mustafa Üstüner’e teşekkür etti.

Bu sezon belirledikleri hedeften biraz uzak kaldıklarını, ancak Süper Lig’de kalmayı başardıklarını belirten Başkan Choudhry, “Sadece futbolla sınırlı kalmadık. Antrenman sahamızı yeniledik. Oyna GG Futbol Akademisi’ni sürdürdük. Bu yıl ilk kez yüzme okulu açtık ve büyük ilgi gördü. Futbolda arzu edilen başarıya birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Dilek ve temenniler bölümünde Ali Volkan, Cuma Erengil ve Ertuğrul Ataöğün konuştular. Konuşmacılar bütçenin büyüklüğünden, futbolcuların karakterine kadar birçok konuya değinirken; Tüzük Kurultayı yapılması ve genç yönetime yardımcı olunması çağrısı da yaptılar.

2016 yılda 836,000-TL; 2017’de 1,642,600-TL olan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Bütçesi bu yıl 1,241,000-TL oldu.

Başkan Suma Zafer Choudhry, yönetim kurulu ve görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacak.