banner107
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
64 0
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
34 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
28 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
31 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
145 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
29 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
39 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
370 0
banner82
banner147

GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi

banner27

Genel Kurul’un güvenini alıp 4’üncü kez Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı olan Suma Zafer Choudhry, “Arzu edilen başarıya birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşacağız” dedi

GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
banner137

K-Pet Süper Ligi’nin yeşil beyazlı kulübüGençlik Gücü, olağan genel kurulunu  bugün gerçekleştirdi. Genel Kurula tek aday olarak giren Suma Zafer Choudhry, oy birliği ile dördüncü kez Gençlik Gücü Kulüp Başkanı oldu.

Divan Başkanlığını Cuma Erengil, yardımcılıklarını Hüseyin Ruso ve ErtuğrulAtaöğün yaptı. Genel Sekreter Erol Ataöğün’ünayrı ayrı okuduğu Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oy birliği ile onaylandılar.

27 yaşında 4’üncü kez Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü başkanı olan Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, önce kulübe katkılarından dolayı, genel kurulda hazır bulunan Mazhar IqbalChoudhry, Turgay Deniz, Mustafa Üstüner’e teşekkür etti.

Bu sezon belirledikleri hedeften biraz uzak kaldıklarını, ancak Süper Lig’de kalmayı başardıklarını belirten Başkan Choudhry, “Sadece futbolla sınırlı kalmadık. Antrenman sahamızı yeniledik. Oyna GG Futbol Akademisi’ni sürdürdük. Bu yıl ilk kez yüzme okulu açtık ve büyük ilgi gördü. Futbolda arzu edilen başarıya birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Dilek ve temenniler bölümünde Ali Volkan,  Cuma Erengil ve Ertuğrul Ataöğün konuştular. Konuşmacılar bütçenin büyüklüğünden, futbolcuların karakterine kadar birçok konuya değinirken; Tüzük Kurultayı yapılması ve genç yönetime yardımcı olunması çağrısı da yaptılar.

2016 yılda 836,000-TL; 2017’de 1,642,600-TL olan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Bütçesi bu yıl 1,241,000-TL oldu.

Başkan Suma Zafer Choudhry, yönetim kurulu ve görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.