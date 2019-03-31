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GG, Cihangir'i iğneledi

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Gençlik Gücü, 7 oyuncusunun iğne olarak çıktığı maçta Cihangir'i mağlup ederken, kritik bir 3 puan aldı. Debola ile kaleci Mustafa Dağman, galibiyette önemli rol oynadılar. Cihangir ise play out oynama tehlikesini hissetmeye başladı

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GG, Cihangir'i iğneledi
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Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Mert Ercan Bulut, Şakir Azizoğlu

Cihangir: Tuğcan Aksulu, Erol Aksunlar (Dk. 62 Doğan Işıker), Nurettin Gecekuşu, Mikail Sivri, Çağlar Toklu, Fırat Ersalan, Musa Şanlıer, Ali Öztürk (Dk.70 Doğan), Yannick (Dk.56 Halil), Uche, Henri

Gençlik Gücü: Mustafa Dağman, Gökhan Özer, Aşkın Kavaklı (Dk.57 İltaç), Debola, Arif Öztürk, Ali Akbulut (Dk.84 Emrah Güler), Mehmet Kaygısız, Ümitcan Babahan, Prince Boateng, Özgür Ongun (Dk.65 Sezgin), Ocran İdan

Goller: Dk. 27 Musa, (Cihangir), Dk.30 Debola, Dk.51 Prince Boateng (Gençlik Gücü)

Kırmızı Kart: Dk 89 Çağlar (Cihangir),

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında karşı karşıya gelen Cihangir ile Gençlik Gücü arasındaki mücadelede konuk ekip Gençlik Gücü, rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen Debola ve Boateng’in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Mücadelede Cihangir 27.dakikada Musa’nın frikikten kaydettiği golle öne geçti. 1-0 Ancak Cihangir'in sevinci çok uzun sürmezken, 30. dakikada Özgür’ün vuruşunda direkten dönen topu Debola tamamlayarak skora dengeyi getirdi. 1-1 İlk devre 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Cihangir üst üste pozisyonlardan yararlanamazken, baskıyı atlatan Gençlik Gücü golü bulan taraf oldu. 51.dakikada kazanılan kornerden gelen topa vuran Boateng topu filelere gönderdi. 1-2 Golden sonra etkisi devam eden Gençlik Gücü'nde Boateng net bir pozisyondan yararlanamazken; bir diğer atakta Cihangir, savunmacısı Mikail topu çizgiden çıkarttı.

Maçın son bölümünde gelişen Cihangir ataklarında ise Gençlik Gücü kalecisi Mustafa Dağman kritik kurtarışlara imza atarken, rakibe gol şansı vermedi. Gençlik Gücü böylelikle zorlu Cihangir deplasmanından üç puanla ayrılarak puanını 31’e çıkarttı.

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