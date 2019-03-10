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GG canı için kazandı

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Play out'un dışında kalmak isteyen Gençlik Gücü, yıldızı Prince Boateng'in ikinci yarıdaki 2 golüyle şampiyonluk iddiasındaki Doğan Türk Birliği'ni mağlup ederek play put hattından çıkma adına umutlandı. Gençlik Gücü play outtan çıkmak için umutlanırken, Doğan Türk Birliği üst üste 2 maçta, alt sıralarda yer alan takımlara mağlup olarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Doğan'dan Bayram kırmızı kart gördü

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GG canı için kazandı
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Stad:Şht Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Mustafa Öztugay,Mustafa Torun,Emre Çevikdal,Hakan

Muhtaroğlu 

Gençlik Gücü:Mustafa,Gökhan,Aşkın,Mehmet(Emrah),Tayfun(Mahmut),

Ali,Debola,Ocran,Ümitcan,Boateng,Özgür(Arif)     

Doğan Türk Birliği:Dursun,Serhan(Koral),Ahmet,Çağrı,Bayram,Sercan(Ali),

İbrahim,Raheem,Kenan,Okafor(Cemal),Barine.

Goller:65. ve 90.dakikada Boateng.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında, Gençlik Gücü ve Doğan Türk Birliği arasındaki müsabakayı, ev sahibi takım bir de penaltı kaçırmasına rağmen, Boateng'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Gençlik Gücü maçta Özgür Ongun ile 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın 75. dakikasında Doğan Türk Birliği'nden Bayram rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı, maçın orta hakemi tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırarak oyundan ihraç etti.

20.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında oluşan karambolde top serhan'nın eline çarptı.Bu sebeple maçın orta hakemi penaltı noktasını göstermiş olup, atışı kullanan  Özgür  topu direğe nişanlayarak takımını bir golden etti.

25.dakikada Doğan Türk Birliği,Gençlik Gücü  ceza alanı üzerinde serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan İbrahim'in topunu kaleci Mustafa kornere tokatladı. 30.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında kaleciyle karşı,karşıya kalan Özgür pozisyondan yararlanamazken,

ilk yarı 0-0 golsüz sonuçlandı.

50.dakikada organize gelişen Doğan Türk Birliği atağında, Okafor'un şık topuk vuruşunu kaleci Mustafa uçarak kornere çeldi.

62.dakikada ani gelişen Gençlik Gücü atağında top ile buluşan Boateng aşırtma bir vuruşla kaleci Cem Dursun'un üzerinden topu ağlara gönderdi 1-0. 

75.dakikada Doğan Türk Birliği'nden Bayram, rakibine yapmış olduğu faul nedeniyle, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyundan ihraç oldu.

90. dakikada Debola'nın ceza alanı dışından çekmiş olduğu  şut kaleci Dursun'dan döndü. Dönen topa vuran Boateng kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.2-0.

Maçta başka gol olmayınca maç 2-0 sona erdi.    

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