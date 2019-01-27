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GG – Çanakkale maçında bir ilk yaşandı

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GG – Çanakkale maçında bir ilk yaşandı
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Gençlik Gücü ile Çanakkale arasında oynanan Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde futbolumuzda bir ilk yaşanırken, maçta dördüncü oyuncu değiştirme hakkı kullanıldı.

Uzatmaya giden Maçın uzatma dakikalarında hem Gençlik Gücü hem de Çanakkale yeni kuraldan faydalanarak dördüncü oyuncu değişikliği yaptılar.

Dördüncü oyuncu değişikliği hakkını ilk kullanan takım Çanakkale olurken, 106. Dakikada İbrahim Çapraz’ın yerine Zihni Öztürk oyuna girdi. Gençlik Gücü’nde ise 118. Dakikada Debola’nın yerine Burak Ateş oyuna dahil oldu.

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