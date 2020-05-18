GG başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nün 2 yabancı futbolcusu ve Sezgin Dağ günün ilk bölümünde Kemal Deniz Antrenman Sahasında ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.

Takımın diğer bölümü ise saat 17:30’da Kemal Deniz Antrenman Sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirecekler.