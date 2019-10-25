Gertik: Hedefimiz bir üst lig

BTM Birinci Ligin yeni ekibi Dikmen Gücü, önemli transferlerle de kadrosunu güçlendirirken, antrenör Erman Çelik yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın önemli transferlerinden Murat Gertik, aynı zamanda köyü olan Dikmen’e transferi ve hedefleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Yeni takım, yeni hedeflerim olacak. Ama bu kez hedefim çok farklıdır. Bu kez tamamıyla evimdeyim.

Her zamanki gibi başarıya ulaşmak için elimden geleni değil daha fazlasını yapacağım. Çünkü ailemizi bir üst lige, hak ettiği yerlere el birliğiyle taşımak hedefindeyiz. Güzel bir sezon olur