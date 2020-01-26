Geri dönüşün adı Dörtyol

Dörtyol, Görneç deplasmanında 2 farklı geriye düştüğü maçı çevirmeyi başararak büyük bir geri dönüşe imza attı

K-PET Birinci Ligde 3 Şehitler Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan’ın yönettiği Görneç – Dörtyol maçını konuk Dörtyol kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Dörtyol, 2 farklı geriye düştüğü maçı çevirmeyi başararak büyük bir geri dönüşe imza attı.

Görneç maça hızlı başlarken, yeni transferleri İrfan Boşnak ve Mustafa Arnavut’un golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

Maçı bırakmayan Dörtyol ikinci devrenin son bölümünde maçı kopardı. İkinci devrenin ilk 20 dakikasında etkili olamayan Dörtyol son 23 dakikada skoru 2-3 yaptı. Ayberk’in 2 ve Olcay’ın golleriyle öne geçerek, skoru da korumayı başarıp maçı kazandı.