Gerginlikten beraberlik çıktı

Hakem kararlarının damga vurduğu Yalova – Yeşilova maçından her 2 takım da beraberlikle ayrıldı. Centilmence geçmesine rağmen gergin tamamlanan maçtan Yalova aldığı 1 puanla play out hattında kaldı. Yeşilova üst üste 2. beraberliğini aldı

Stad: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Ömer Doğru

Yalova: İrfan, Mithat, Tayfun, Reşat, Mahmut, Ediz (Batshi), Uche, Buğra, Ali Azouz (Selçuk), Hasip, Cemal

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Okan, Vakkas, Binya, Mustafa, Adeleke, Ulaş, Cenker, Billy Osman (Ahmet), Hamis (Hacı Ziya), Yasin (Mejdi)

Kırmızı kart: 87.Dk Hacı Ziya (Merit Alsancak Yeşilova)

Goller: 48.Dk Mejdi (Merit Alsancak Yeşilova), 58.Dk Buğra (P) (Yalova)

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Yalova ile Merit Alsancak Yeşilova, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda karşılaştı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Yalova'nın golünü 58. dakikada penaltıdan Buğra Barın atarken, konuk Merit Alsancak Yeşilova'nın golünü ise 48. dakikada Mejdi kaydetti. Mücadelenin 87. dakikasında Merit Alsancak Yeşilova'dan Hacı, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

27.Dk: Yalova atağında Buğra ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye etkili bir vuruş çıkarttı ve kaleci Hasan Piro’nun müdahalesiyle üst direğe çarpan top kornere gitti.

35.Dk: Yalova atağında Mithat’ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro gole izin vermedi.

42.Dk: Yalova atağında Ali ve Okan topa aynı anda hareketlendi. Bu pozisyonda Ali, Okan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Ali Özer faulü Ali’nin yaptığını ifade ederek penaltı kararı almadı.

48.Dk: Yeşilova’da sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Ulaş topu ceza sahasına ortaladı. Bu topta iyi yükselen Mejdi kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. YALOVA 0-1 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

55.Dk: Yalova atağında Hasip’in pasıyla topla buluşan Buğra’nın vuruşunda kaleci Hasan Piro topu kornere çeldi.

58.Dk: Yalova atağında Ediz’in sağdan ortasında topa yükselen Uche, Ulaş’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Buğra topu filelere gönderdi. YALOVA 1-1 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

74.Dk: Yalova atağında Cemal ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

76.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Ulaş sol çaprazda kazanılan frikikte direkt kaleye vurdu ancak kaleci İrfan topu kornere çeldi.

79.Dk: Yalova atağında Tayfun sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Hasan Piro’nun tokatladığı top Hasip’in önünde düştü. Hasip vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro bu pozisyonda gole izin vermedi.

87.Dk: Merit Alsancak Yeşilova’da Hacı Ziya ,rakibi Selçuk’a yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartttan kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

90+3.Dk: Yalova atağında Uche ceza sahası içerisinde Binya’nın arkadan müdahalesiyle yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Ali Özer devam kararı alınca maç 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Yalova puanını 21'e, Merit Alsancak Yeşilova ise 30'a yükseltti.