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Gergin maç berabere tamamlandı

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Hamitköy ile Yeniboğaziçi arasında dostça giden maç, uzatma dakikalarında Gökay’a yapılan darp girişiminden sonra gerilirken, olaylar çıktı. Maç sonunda ise iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ettiler. Olaylara neden olan İshak Ertem ise polis kontrolünde sahadan çıktı

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Gergin maç berabere tamamlandı
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Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Altın, Hüseyin Özaşık

Hamitköy: Emre, Salih, Gökhan, Agit, Halil İbrahim, Ömer (77.Dk Hüseyin Çıdamlı)  Michael, İbrahim Kaba(66.Dk Mert),Gökay ,Toykan,Hasan Akkuyu,

Yeniboğaziçi: Ersoy, Çağrı, Halil Esen(54.Dk Adem) Talat, Hasan Aktaş, Hakan, Ali Elmaslı (59.DkZübeyir) Burçin, Bulut, Tugay, Ali Özkan(75.Dk Doğuş)

Goller: 47.Dk Toykan (Hamitköy), 88.Dk Burçin (Yeniboğaziçi)

Kırmızı Kart: 90+3.Dk Halil İbrahim(Hamitköy) Adem(Yeniboğaziçi)

K-PET 1.Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere tamamlandı. Mücadelenin son anlarında Yeniboğaziçi teknik ekibinden İshak Ertem'in, Hamitköy futbolcusu Gökya Alpçoğay'a vurması sonucunda çıkan olaylar sonrasında Hamitköy'den Halil İbrahim, Yeniboğaziçi'nden ise Adem kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

47.Dk: Hamitköy atağında Toykan sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi. Kaleci Ersoy’un kalesini terk ettiğini gören Toykan’ın aşırtma vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Yeniboğaziçi

61.Dk: Yeniboğaziçi’nde kazanılan frikiği kullanan  Tugay topu ceza sahasına ortaladı. Hasan Aktaş’ın kafa vuruşunda top kaleci Emre’de kaldı.

69.Dk: Yeniboğaziçi savunmasında Talat’ın hatasında topu kapan Toykan hızla ceza sahasına girdi ancak çok kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

88.Dk: Yeniboğaziçi atağında Bulut sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Tugay’ın vuruşunda kaleci Emre’den dönen topu Burçin tamamlayarak filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Yeniboğaziçi

90+3.Dk: Yeniboğaziçi yedek kulübesindeki antrenör İshak’ın Gökay’a vurması sonucu başlayan olaylar sonucunda Hamitköy’den Halil İbrahim ,Yeniboğaziçi’nden ise Adem kırmızı kart gördü

90+6.Dk: Hamitköy’de Agit’in kullandığı köşe atışında Salih’in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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