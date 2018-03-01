Gergin derbide kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali dev kapışmaya sahne oldu. Beşiktaş, kupanın yarı final ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı maç 2-2'lik eşitlikle sona ererken sarı-lacivertli ekip evinde oynayacağı rövanş için avantaj elde etti. Gergin geçen derbide Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Volkan Demirel, Beşiktaş'ta ise Quaresma kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı. 3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı. 13. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda Volkan Demirel sağına gelen topu kontrol etti. GOL: 14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 GOL: 17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1 29. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında Medel meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası dışına attı. Dönen topa Mehmet Ekici gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 36. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Oyuna alanına geri gelen topu Negredo altı pas gerisinde ıskaladı. 42. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Talisca penaltı noktası civarından gelişine sert vurduğu topu Volkan Demirel kurtardı. Tecrübeli kaleciden seken meşin yuvarlağı sağ çaprazda Lens tamamladı, Skrtel'e çarpan top kornere gitti. GOL: 45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1 Derbinin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. 52. dakikada ikinci yarıda oyna giren Ricardo Quaresma, gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu. 74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı. 82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2 88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.