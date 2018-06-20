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Genel kurul belirsizlik getirdi

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Genel kurul belirsizlik getirdi
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Gençler Birliği'nin dün akşam gerçekleştirdiği genel kurulda başkan adayları İlker Züğürt ile Mustafa Beyazi arasında büyük çekişme yaşandı. İlker Züğürt 29 oyla başkan seçilirken, Mustafa Beyazi 27 oyla seçimi kaybetti. Bu gelişme üzerine İlker Züğürt'ün, başkanlığı Beyazi'ye devretme isteği kabul görmedi. Züğürt'ün istifa etmesi hâlinde 1 ay içinde yeni genel kurul yapılacak.

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