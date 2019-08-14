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Genel de Yeni Boğaziçi'nde

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Genel de Yeni Boğaziçi'nde
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Eralp Şerifoğlu'nun teknik direktörlüğünde BTM Birinci Ligde misafir olmayı hedefleyen Yeni Boğaziçi'nde, Şerifoğlu'nun istekleri doğrultusunda transferler yapılıyor. Cemil Awwad transferinden sonra Akova'dan Hüseyin Genel de, Yeni Boğaziçi'ne transfer oldu. Eralp Şerifoğlu'nun güvendiği futbolculardan olan ve gittiği takımlarda kadrosunda yer verdiği Hüseyin Genel, daha önce de Yeni Boğaziçi formasını giymişti. Bu arada Yeni Boğaziçi'nde yeni sezon hazırlıkları Pazartesi günü salon çalışmaları ile başlayacak.

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