Gençliği ayakta tutan futboldur

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Ligi’ne şahsen özel önem gösterdiğini açıklarken, gençliğini ayakta tutanın futbol olduğuna dikkat çekip, kulüplerin gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirtti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi kulüpleri yeni sezon öncesi değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak maksadı ile geçtiğimiz gün bir araya gelmişti.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmeye KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile BTM Ligi Kurulu üyeleri ve BTM kulüp temsilcileri katılmıştı.

Toplantıda konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu 2018-2019 sezonunda BTM 1. Ligi’nin 9’arlı iki gruptan oluşacağını, 2019-2020 sezonundan itibaren de bu sayının 10’arlı iki grup şeklinde olacağını kaydetti. Sertoğlu, kulüplerin talepleri doğrultusunda daha önce 3 Kasım’da başlayacaklarını duyurdukları ligin 1 Aralık 2018’de başlayacağını ifade ederek, “1 Aralık’ta lig başlayacak, 27 Ocak’ta ilk devre sona erecek. Ardından 10 günlük bir devre arasının ardından 9-10 Şubat 2019 tarihinde ikinci devre başlayacak. 6-7 Nisan 2019 tarihinde de ligin bitiş tarihi olacak.”dedi.

Transfer dönemlerine düzenleme

KTFF Başkanı özellikle transfer dönemleri ile ilgili yeni bir düzenleme getirmek istediklerini ifade ederek, BTM 1. Ligi’nde transfer döneminin 08-26 Ekim 2018 tarihleri arasında olacağını belirtti. BTM Ligi’nde ara transfer döneminin 28 Ocak – 4 Şubat 2019 tarihleri arasında olacağını aktaran Sertoğlu, BTM Ligi kulüplerinin bu dönemler içerisinde her ligden oyuncu transferi yapabileceklerini kaydetti.

Son iki sezondur şahsen kendisinin BTM Ligleri’ne özel önem gösterdiğini ve bu yönde çabalar içinde olduğunu ifade eden Sertoğlu, “BTM Ligi’ne şahsen özel önem gösteriyorum, bu yönde ekibim ile birlikte ‘nasıl daha iyi bir lig ortaya çıkarırız’ diyerek çalışmalar yapıyoruz. Örneğin kulüpleri maddi yönden rahatlatmak için geçen sezon BTM 2.Ligi’ne dördüncü hakem koymadık. Bu sene BTM 1. Ligi’nde de bu uygulamayı hayata geçireceğiz.”dedi. Sertoğlu, BTM Ligi hakem paralarını daha önce devletin karşılayacağı şeklinde söz aldıklarını kaydederek, bu konuda kulüplerle birlikte ısrarcı olacaklarını aktardı.

Devletin futboldaki ilgiye ve gençliğin futbola olan sevdasına kayıtsız kalamayacağını belirten Sertoğlu, “Kıbrıs Türk gençliğini ayakta tutan futboldur. Yadsınamayacak sayıda lisanslı sporcumuz ve çok sayıda kulübümüz vardır. Bu kulüpler gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.

“Serbest transfer ücretlerine düzenleme yapacağız”

BTM kulüplerinin serbest transfer statüsü kazanan futbolculara ödenen fiyatlardan şikayetçi olduklarını bildiğini söyleyen Hasan Sertoğlu, “Bu konuda bir düzenleme yapacağız. Ne yapabiliriz şu an arkadaşlarımızla ona bakıyoruz. Ancak bu konular ciddi konulardır, Yönetim Kurulu kararı ile değil Genel Kurul kararı ile düzenlenebilecek durumlardır.”diye konuştu. Bu konuda Süper Lig ve 1. Lig’de de düzenlemeye gideceklerini aktaran Sertoğlu, “Oyuncu kalitelerine baktığımızda şu anki serbest transfer fiyatları çok düşük.”dedi.

“Her takım her an BTM’ye düşebilir”

Futbolda kime yarın ne olacağını kestirmenin güç olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Kulüplerin yarın ne olacağını kestirmek güç, bugün Süper Lig’de olan bir kulübün 2 sene sonra BTM Ligi’nde olmayacağı ne malum.”dedi. Genel kurulda kulüplerin kararlar alırken her şeyi düşünmesi gerektiğini belirten Sertoğlu, “Uzun yıllardır futbolun içinde yönetici pozisyonunda bulunan biri olarak birçok kulübün mali yapılarına baktığım zaman, o dengesizliği görebiliyorum.”diye konuştu. Sertoğlu’nun konuşmasının ardından BTM kulüp temsilcileri de öneri ve fikirlerini sundu. Özellikle serbest transfer ile takımdan belirli bir bedel ile ayrılan futbolcuların durumundan rahatsız olan kulüpler bu yöndeki çözüm önerilerini KTFF Başkanı ve BTM Kurulu üyelerine söyledi.