Gençler’in hedefi, Gençlik Gücü maçından galip ayrılmak

Gençler Birliği yönetimi, Gençlik Gücü maçı öncesinde moral yemeği düzenlerken, asbaşkan Rifat Berkel gecede yaptığı konuşmada, Gençlik Gücü maçtan galip ayrılarak sahadan yüzlerinin akı ile çıkmak istediklerini belirtti

K-PET Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’nde yönetim, bugün Gençlik Gücü ile yapılacak maç öncesinde moral yemeği düzenledi. Moral yemeğinde, başkan İlker Züğürt, asbaşkan Rifat Berkel, teknik direktör Bülent Aytaç, teknik heyet ve oyuncular hazır bulundu.

Asbaşkan Rifat Berkel yemekte gerçekleştirdiği konuşmada, “Mühim olan sizler futbol oynarken, oynadığınız oyundan zevk almanız ve döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızdır. Bugüne kadar bizlere güvendiğiniz için sizlere yine teşekkür ederiz. Bizler sizlere vermiş olduğumuz tüm sözlerin arkasındayız, bunda kimsenin kuşkusu olmasın. Bazı aksaklıklar olabilir fakat aile içindeki bu sorunlar aile içinde kalır ve aile içinde çözülür. Cumartesi günü ilk maçımıza çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri de motive etmeye çalışıyoruz. İnşallah, Cumartesi günü yüzümüzün akı ile sahadan galip çıkarız. Katılan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun ilk maçı öncesinde taraftarlara da seslenen Berkel, “Kötü günlerimiz sona erdi. Yeni bir takım kurduk ve bu takımın başarılı olabilmesi için taraftarlarının da yanında olması gerekir. Yeni sezonun ilk karşılaşması ve kendi taraftarlarımıza giriş ücretsiz olacak. İskele Cumhuriyet Stadı’na tüm ilçe halkını maça davet ediyorum, takımımıza sahip çıkalım” dedi.