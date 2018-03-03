Gençler’in gücü

Puan cetvelinin alt sıralarından bir an evvel kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Gençler Birliği son saniye golüyle 3 puanı aldı. İbrahim Köse ve Sertan’ın 2 kaydettiği gollere karşılık Gençlik Gücü'nün gollerini Mamadou ve Hasan attı. Mamadou penaltı vuruşunda kaleci Mehmet’i geçemedi

STAD: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Zekai Töre, Ali Karahasan.

GENÇLER BİRLİĞİ: Mehmet Kabasakal, Sinan Öğüt, Emir Dolu, Mehmet Aylanç (Hasan Sarıoğlu), Tonbera Tiongoli, Baran Esenler, Kadir Erol, Ahmet Kara (Berk Kaya), Sertan Kurukafa, İbrahim Köse, Hussein Saddam.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut (Hasan Göksun), Agit Altan (Sezgin Dağ), Uğur Sönmez, Özcan Saygı (Orhan Çokbekler), Hüseyin Taşçı, Derviş Özeralp, Debola Daniel Ogun Seye, Maiya Bara Mamadoui, Gökhan Özer.

GOLLER: Dk:58 İbrahim Köse, dk:77 ve dk:90+2 Sertan Kurukafa (Gençler Birliği); dk:71 Maiya Bara Mamadoui, dk:85 Hasan Göksun (Gençlik Gücü)

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Gençlik Gücü, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 ev sahibi Gençler Birliği'nin üstünlüğünde sonuçlandı.

Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 58. dakikada İbrahim Köse, 77 ve 90+3. dakikalarda ise Sertan kaydetti. Gençlik Gücü'nün gollerini ise 70. dakikada Mamadou ve 86. dakikada Hasan attı. Gençlik Gücü, santrası yapılmayan gole cevap veremeyince karşılaşmayı 3-2 mağlup tamamlandı.

Puan cetvelinin alt sıralarından bir an evvel kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesini ev sahibi takım 3-2 kazandı.

Her iki takımın da gol atma yerine, rakibine gol attırmamayı hedeflediği ilk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

35’inci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin ceza sahası içinden vurduğu top kaleci Mehmet Kabasakal’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.

İkinci yarıya takımlar bu kez “Gol atanın yanına kalır” düşüncesi ile oyuna çıktı.

49’uncu dakikada, Hakan Karacaoğlu’nun kullandığı köşe atığında Debola Daniel Ogun Seye’nin kafa ile sektirdiği topa Maiya Bara Mamadoui kafa vurdu kaleci Mehmet Kabasakal gole izin vermedi.

58’inci dakikada, ani gelişen Gençler Birliği atağında Derviş Özeralp topu uzaklaştıramadı. Topa yeniden sahip olan Ahmet Kara’nın vuruşunda top yan direkten döndü, dönen topu İbrahim Köse ağlara gönderdi, Gençler Birliği:1 – Gençlik Gücü:0.

62’inci dakikada, Gençler Birliği futbolcusu Baran Esenler ceza sahası içerisinde topu elleyince Gençlik Gücü penaltı kazandı. Penaltı atışını Maiya Bara Mamadoui kullandı. Bu futbolcunun kalecinin sağına gönderdiği topu kaleci Mehmet Kabasakal dışarı çelerek gole izin vermedi.

65’inci dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin pasına kaleci ile karşı karşıya kalan Maiya Bara Mamadoui’nin vurduğu topu kaleci Mehmet Kabasakal kornere gönderdi.

71’inci dakikada, Gençlik Gücü sağdan köşe atığı kazandı. Agit Ağıt’ın kullandığı köşe atışında Maiya Bara Mamadoui’nin kafa vurduğu top kale ağları ile kucaklaştı, Gençler Birliği:1 – Gençlik Gücü:1.

77’inci dakikada, uzun bir topla başlayan Gençler Birliği atağında Derviş Özeralp’a rağmen ceza sahasına giren İbrahim Köse sağ çaprazdan sert vurdu ve takımını b ir kez daha galibiyete yükseltti, Gençler Birliği:2 – Gençlik Gücü:1.

85’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün yine sağdan kazandığı köşe atışını bu kez Hakan Karacaoğlu kullandı. Debola Daniel Ogun Seye’nin kafa vurduğu topa Hasan Göksun kaleci ile birlikte müdahale etti. Kaleci Mehmet Kabasakal’ı geçen topa 3 savunma oyuncusu birlikte müdahale etti. Ancak yan hakemin “topun çizgiyi geçti” uyarısı ile orta hakem Fehim Dayı başlama noktasını gösterdi, Gençler Birliği:2 – Gençlik Gücü:2.

90+2’nci dakikada, Gençlik Gücü savunma oyuncusu Hüseyin Taşçı takımını rahatlatma düşüncesi ile topu kalecisine gönderdi, ancak araya giren İbrahim Köse aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve santrası yapılmayan bu golle karşılaşmanı skorunu Gençler Birliği:3 – Gençlik Gücü:2 olarak ilan etti. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 25'e yükseltirken, Gençlik Gücü 23 puanda kaldı.