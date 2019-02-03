Gençlerin derbisi, Maunacılar’ın

U21 Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında oynanan Leymosun derbisinde gülen taraf, 4-3’lük sonuçla lider Türk Ocağı oldu

K-PET U21 Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasında oynanan Leymosun derbisinde gülen taraf, 4-3’lük sonuçla lider Türk Ocağı oldu.

İkinci devrenin ilk maçında Türk Ocağı U-21 Takımı, ligde ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Doğan Türk Birliği, karşısında Ali Savaşan ve Aziz’in golleriyle 2-0 geriye düştüğü maçta ilk devreyi son dakikada Cevdet ve Halil İbrahim’in golleriyle 2-2 eşitlikle tamamladı.

İkinci devrede Ali Avcısoyu’nun penaltı ve Doğukan’ın golleriyle 4-2’yi bulan Ocak karşısında Doğan’ın son golü Mehmet ile gelince skor 3-4 oldu.

Türk Ocağı böylelikle, büyük çoğunluğunu Türk Ocağı taraftarının oluşturduğu kalabalık futbolseverin izlediği zevkli ve heyecanlı maçta rakibini 4-3 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.

