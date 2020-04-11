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"Gençlerimizin liglerde boy göstersin"

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Vural Köseoğlu yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolcu olayının kapanmasını, gençlerimizin liglerde boy göstermesinin gerektiğini söyleyip, gençlerimizin maddi açıdan bunu fırsata çevirmemeli gerektiğini belirtti

"Gençlerimizin liglerde boy göstersin"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Yeni Boğaziçi Akademi koordinatörü ve Karadeniz 61 antrenörü Vural Köseoğlu sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun yıllar ülke futboluna hizmet eden biri olarak ve antrenör gözüyle ülkemizde yabancı futbolcu kuralıyla ilgili fikrim vardır,

Eğer Avrupa’ya açılım yoksa,bizim futbolumuzda yabancıya ne gerek vardır? Bence yoktur.Zaten kulüplerimizin ekonomik durumu ortadadır.Avrupa’ya açılana kadar yabancı futbolcu olayının kapanması gerekir.

Kulüplerimiz bu dönemde tesisleşmeye ve alt yapıya daha çok önem versinler.Bırakın kendi çocuklarımız, gençlerimiz liglerde boy göstersinler. Bununla birlikte onlarında ailelerinin futbola ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum.

Bu konuda federasyonumuzun en doğru kararı vereceğine inanıyorum.Alt yapılarımıza daha çok önem verelim. Gençlerimize güvenelim.

Yerli oyuncularımızda özellikle de gençlerimiz maddi açıdan bunu fırsata cevirmemelidirler. Zaten bunu yapanlar kendilerini otomatikman dışarda bulacaklardır. Gençlerimizi yetiştirirken ahlaki değerleride öğreteceğiz.Gençlerde bu konuda sorumluluklarını bilecekler.”

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