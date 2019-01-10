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Gençlere 10 maç ceza

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Gençlere 10 maç ceza
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Disiplin Kurulu, Dörtyol Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi – Yonpaş Dumlupınar U21 Birinci Ligi maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak kararlarını açıklarken, 3 genç futbolcuya toplam 10 maç ceza verdi.

Alınan kararlar ve gerekçeleri şöyle:

“Rakip takım futbolcularına yönelik fiili müdahalesi ile olayların ve kavganın başlamasına sebebiyet veren Yeniboğaziçi futbolcusu  Emre Akbelli’ye,  4 maç, kavgaya karıştıkları tespit edilen Yeniboğaziçi futbolcusu Ege Nurtunç ile Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Mustafa Oğur’a ise 3’er maç ceza verildi.

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