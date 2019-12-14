Gençlerbirliği Göztepe'yi Stancu ile yıktı

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Gençlerbirliği 30. dakikada Stancu'nun attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Göztepe, Wallace Reis'in 34. dakikada attığı kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1
Başkent ekibi 36. dakikada Sio ile yeniden öne geçti: 2-1 Soyunma odasına Gençlerbirliği, 2-1 üstün gitti.
67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Stancu, attığı röveşata golüyle skoru ilan etti: 3-1
Rumen forvet Stancu. ligdeki 10. golünü kaydetti.
Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 17'ye çıkarırken İlhan Palut yönetiminde ilk yenilgisini alan Göztepe ise 20 puanda kaldı.