Gençlerbirliği Göztepe'yi Stancu ile yıktı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi. Başkent ekibinde 2 gol atan Stancu, maça damga vuran isim oldu. İlhan Palut yönetimindeki ilk yenilgisini alan Göztepe'nin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Gençlerbirliği 30. dakikada Stancu'nun attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Göztepe, Wallace Reis'in 34. dakikada attığı kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1

Başkent ekibi 36. dakikada Sio ile yeniden öne geçti: 2-1 Soyunma odasına Gençlerbirliği, 2-1 üstün gitti.

67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Stancu, attığı röveşata golüyle skoru ilan etti: 3-1

Rumen forvet Stancu. ligdeki 10. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 17'ye çıkarırken İlhan Palut yönetiminde ilk yenilgisini alan Göztepe ise 20 puanda kaldı.